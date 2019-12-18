БизнесЦензор

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18.12.19 10:17

"АвтоКрАЗ" начнет производство грузовиков в Нигерии

ЧАО "АвтоКрАЗ" подписало соглашение с компанией Proforce Limited о партнерстве для совместного изготовления военных и гражданских грузовых автомобилей "КрАЗ" в Нигерии.

автокраз

Об этом со ссылкой на пресс-службу "АвтоКрАЗа" сообщает БизнесЦензор.

Соглашение о долгосрочном сотрудничестве предусматривает производство большегрузных дорожных автомобилей под брендом Kraz-Proforce.

"Эти транспортные средства будут отвечать самым высоким международным стандартам качества и потребностям потребителей, как на гражданском, так и на военном рынках", - сообщает компания.

В течение следующего года партнерство будет направлено на изготовление грузовиков, которые разработаны в соответствии с потребностями рынков Нигерии и Африки.

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