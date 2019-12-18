"АвтоКрАЗ" начнет производство грузовиков в Нигерии

Об этом со ссылкой на пресс-службу "АвтоКрАЗа" сообщает БизнесЦензор.

Соглашение о долгосрочном сотрудничестве предусматривает производство большегрузных дорожных автомобилей под брендом Kraz-Proforce.

"Эти транспортные средства будут отвечать самым высоким международным стандартам качества и потребностям потребителей, как на гражданском, так и на военном рынках", - сообщает компания.

В течение следующего года партнерство будет направлено на изготовление грузовиков, которые разработаны в соответствии с потребностями рынков Нигерии и Африки.