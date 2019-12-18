Верховный Суд Швейцарии во второй раз отказал РФ отменить решение по спору с "Укрнафтой"

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрнафты" сообщает БизнесЦензор.

12 апреля 2019 года международный арбитражный суд присудил взыскать с Российской Федерации в пользу ПАО "Укрнафта" более 44 миллионов долларов США компенсации за экспроприацию инвестиций ПАО "Укрнафта" в Автономной Республике Крым.

В мае 2019 года Российская Федерация обратилась в Верховный Суд Швейцарии с требованием отменить это решение международного арбитражного суда.

12 декабря 2019 года Верховный Суд Швейцарии своим решением отказал РФ.

Кроме того, Верховный Суд Швейцарии обязал РФ выплатить "Укрнафте" 155 тысяч швейцарских франков судебных расходов.

"Решение Верховного Суда Швейцарии от 12 декабря 2019 года является окончательным и обжалованию не подлежит. Это решение ставит точку в попытках Российской Федерации лишить ПАО "Укрнафта" возможности получить компенсацию за экспроприированы в АР Крым инвестиции", - сообщает "Укрнафта".

Решением международного арбитражного суда, которое РФ просила отменить, на Российскую Федерацию возложена ответственность за действия вооруженных формирований, осуществивших в апреле 2014 года силовой захват административного офиса и автозаправочных станций ПАО "Укрнафта" в АР Крым, после чего инвестиции ПАО "Укрнафта" были формально экспроприированы оккупационной властью, которую РФ установила в АР Крым после аннексии.

Ранее Верховный Суд Швейцарии оставил без удовлетворения требование РФ об отмене решения международного арбитражного суда о наличии у него юрисдикции рассматривать спор между "Укрнафтой" и РФ.