"Нафтогаз" готов принять участие конкурсе по участку "Дельфин", – Коболев

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По его словам, компания намерена участвовать в конкурсе на условиях соглашения о разделе продукции (СРП) в партнерстве с "большим глобальным партнером".

Коболев отметил, что шельф является одним из приоритетных направлений для увеличения добычи газа в стране наряду с глубоким бурением традиционных залежей и разработкой нетрадиционного газа (tight gas).

Как сообщалось, Кабинет министров в сентябре отменил постановление об итогах конкурса на условиях соглашения о разделе продукции (СРП) по шельфовому участку "Дельфин". По его итогам была признана победителем компания Trident Black Sea.

Заявки на участие подали четыре компании: американская Trident Acquisitions Corp, американская Frontera Resources Corporation, которой принадлежит инициатива о разработке участка "Дельфин" по СРП, подконтрольное Государственной нефтяной компанией Азербайджанской республики (SOCAR) Caspian Drilling International Ltd. и одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине "Укрнафтобуриння".

Trident была учреждена в марте 2016 года как специализированная компания по целевым слияниям и поглощениям (special purpose acquisition company, SPAC). В середине 2018 года провела IPO на фондовой площадке NASDAQ, по итогам которого сообщила о привлечении $201,25 млн. Планировалось, что эти средства будут направлены на инвестиции в поглощение энергоактивов в Восточной Европе с фокусом на Украину.

Ранее руководитель и совладелец победившей в конкурсе на разработку участка "Дельфин" американской компании Trident Acquisitions Илья Пономарев заявил о планах оспорить в суде возможное решение Кабинета министров по объявлению нового конкура на разработку этого углеводородного участка.

Повторный конкурс на разработку шельфа Черного моря может быть объявлен в марте.