Цены на нефть снижаются на данных о росте запасов в США

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Утром цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,41%, до 65,83 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,61%, до 60,5 доллара за баррель.

Трейдеры с пессимизмом восприняли данные API о том, что запасы нефти в США за прошлую неделю выросли на 4,7 миллиона баррелей после увеличения на 1,4 миллиона неделей ранее. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы в среду вечером. Аналитики ждут сокращения показателя почти на 1,3 миллиона баррелей.

"Активное оживление на рынке нефти остановилось после данных о неожиданном недельном росте запасов нефти в США. Однако вряд ли это сильно изменит ситуацию на рынке", — сказал агентству Рейтер рыночный стратег Axi Trader Стивен Иннес (Stephen Innes).