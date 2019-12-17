БизнесЦензор

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17.12.19 19:25

"Борисполь" и "Харьков" попали в лидеры по динамике пассажиропотока среди европейских аэропортов

По итогам октября аэропорты "Борисполь" и "Харьков" вновь оказались в числе топ-5 европейских аэропортов, демонстрирующих лучшие темпы роста пассажиропотока.

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Об этом сообщает ЦТС, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, "Борисполь" занял вторую позицию во второй группе аэропортов с пассажиропотоком от 10 мон до 25 млн человек. Крупнейший украинский аэропорт показал динамику +22,3%. Лидером же в этой группе стал аэропорт "Милан-Мальпенса" с показателем +31,2%.

Аэропорт "Харьков" оказался на четвертом месте в четвертой группе, где представлены аэропорты с пассажиропотоком до 5 млн человек в год. Динамика харьковского аэропорта - +69,6%. Его опередил и занял третье место в группе аэропорт "Мостар" (Босния и Герцеговина) с показателем +112,3%. Лидер группы - аэропорт "Бухарест" с динамикой +913,4%.

В группе аэропортов с пассажиропотоком более 25 млн лидером октября стал аэропорт Антальи (+14,8%).

По итогам третьего квартала текущего года аэропорт "Борисполь" также занимал нынешнее второе место во второй группе. Также и аэропорт "Харьков" находился на четвертом месте в четвертой группе.

Рейтинг составлен Европейским отделением Международного совета аэропортов (ACI Europe).

Борисполь и Харьков попали в лидеры по динамике пассажиропотока среди европейских аэропортов 01

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