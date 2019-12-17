Энергосообщество признало нового оператора ГТС Украины (обновлено)

Об этом сообщается на сайте Секретариата, передает БизнесЦензор.

"Секретариат подтвердил, что новосозданный оператор газотранспортной системы Украины, (ОГТСУ), отделен в соответствии с требованиями европейского законодательства", – сказано в сообщении.

Секретариат отмечает, что отделение функции транспортировки газа в Украине сопровождалось многолетними спорами, однако благодаря недавним законодательным изменениям ОГТСУ станет независимым системным оператором (ISO) с 1 января 2020 года.

Согласно сообщению, окончательное подтверждение сертификации ОГТСУ со стороны украинского регулятора НКРЭКУ будет принято после вступления в силу соглашений о покупке акций и перехода управления оператора от АО "Укртрансгаз" к ПАО "Магистральные газопроводы Украины". При этом НКРЭКУ должна максимально учитывать мнение Секретариата.

"В своем мнении Секретариат просит, чтобы НКРЭКУ обратил внимание на финансовую жизнеспособность нового системного оператора, которая может быть затронута несанкционированными отборами и платежными обязательствами. После получения формальной независимости ISO, НКРЭКУ также должна оценить реальную независимость в юридическом и фактическом отношении от группы "Нафтогаза", – сказано в сообщении.

В свою очередь глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что отделение ГТС Украины должно быть завершено через несколько дней.

"Сегодня Секретариат Энергетического сообщества сделал финальный шаг со своей стороны и согласовал сертификацию ООО "Оператор ГТС Украины", как оператора нашей газотранспортной системы. Сегодня же Оператор ГТС подал в НКРЭКУ последние документы, необходимые для сертификации и лицензирования права транспортировать газ с 1 января 2020 года", – написал глава "Нафтогаза" на своей странице в сети Facebook.

Коболев отметил, что после финальных решений НКРЭКУ новый Оператор ГТС будет полностью готов к работе.

"С 1 января 2020 он получит в управление от государства украинскую ГТС, а мы передадим эту компанию в собственность "Магистральных газопроводов Украины", которые на 100% принадлежат Министерству финансов. Таким образом, анбандлинг будет завершен, и на украинском рынке заработает новый независимый оператор ГТС", – уточнил глава НАК.

Коболев подчеркнул, что теперь на очередном раунде транзитных переговоров, который состоится 19 декабря в Берлине, российская сторона уже не сможет подвергать сомнению способность Украины быстро завершить анбандлинг и перейти на европейские правила работы.

Как сообщалось, Украина направила в Секретариат Энергетического сообщества документы с целью получения согласования от европейского регулятора решения о сертификации нового оператора газотранспортной системы Украины в конце ноября.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 22 ноября одобрила предварительное решение о сертификации ООО "Оператор газотранспортной системы Украины".

Комиссия должна проинформировать о предварительной сертификации Секретариат Энергетического сообщества. После его оценки национальный регулятор сможет принять окончательное решение.

Напомним, Кабинет министров 18 сентября 2019 года обновил план анбандлинга "Нафтогаза". Новым оператором будет ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ, 100% "дочка" АО "Укртрансгаз"), которое с 1 июля 2019 года осуществляет функции по технической эксплуатации ГТС и имеет соответствующий персонал.

ОГТСУ будет передано в собственность АО "Магистральные газопроводы Украины" ("МГУ"), 100% акций которого Кабмин передал в управление Министерству финансов. Новый оператор, которому государство передаст в управление газотранспортную систему сроком на 15 лет, сможет полноценно заработать с 1 января 2020 года.

Новая модель анбандлинга НАК соответствует требованиям Третьего энергопакета, что открывает дорогу для подписания нового транзитного договора в соответствии с европейскими правилами. Действующий 10-летний транзитный контракт между "Нафтогазом " и "Газпромом" заканчивается 1 января 2020 года.

ГТС Украины имеет общую протяженность газопроводов около 38 тыс. км, в нее входят 73 компрессорные станции и более 1,4 тыс. газораспределительных станций.