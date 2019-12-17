Совет НБУ раскритиковал денежно-кредитную политику правления Нацбанка

К такому выводу пришел Совет НБУ на заседании 17 декабря, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Проводимая денежно-кредитная политика была запоздалой реакцией на существенные внутренние и внешние шоки, влияние процентной политики на рост реального ВВП осталось ограниченным, а высокие процентные ставки привели к значительному оттоку финансовых ресурсов в государственные долговые обязательства и усилению дисбалансов в экономике", - говорится в решении.

Совет НБУ считает, что правление Нацбанка, проводя жесткую монетарную политику, в текущем году, не смогло обеспечить поддержание устойчивых темпов экономического роста и возобновления кредитования экономики.

Помимо того, Совет рекомендует правлению регулятора усовершенствовать систему управления золотовалютных резервов и актуализировать исследования влияния монетарной политики, в том числе укрепления гривни, и оценки эффекта переноса (pass-through) изменения обменного курса гривни на инфляцию и инфляционные ожидания.

Совет центрального банка рекомендовал правлению оповещать его о плане действий, направленных на улучшение координации монетарной и фискальной политики, а также об особенностях механизма стресс-тестирования банков. Совет НБУ также рекомендовал провести анализ и усовершенствование прогнозных моделей, обеспечение их транспарентности с учетом рекомендаций технической миссии МВФ.

Как сообщалось, в начале декабря Совет НБУ признал деятельность правления центробанка в части формирования и реализации валютно-курсовой политики в 2019 году неэффективной и не соответствующей вызовам современного развития Украины.

Нацбанк, в свою очередь, заявил, что такое решение Совета выходит за рамки его полномочий.