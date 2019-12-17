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17.12.19 18:28

Кабмин повысил норму дивидендов для "Укрзализныци", "Укргидроэнерго" и ОГХК

Кабинет министров Украины утвердил норматив выплаты дивидендов за 2018 год для АО "Укрзализныця", ЧАО "Укргидроэнерго" и ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) в размере 90% от прибыли вместо 30%.

Кабмин повысил норму дивидендов для "Укрзализныци", "Укргидроэнерго" и ОГХК

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление Кабмина №1015 от 4 декабря 2019 года обнародовано на официальном правительственном портале.

В частности, документом внесены изменения в постановление №364 от 24 апреля "Об утверждении базового норматива отчисления части прибыли, направляемой на выплату дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2018 году хозяйственных обществ, в уставном капитале которых есть корпоративные права государства".

В частности, отменен сниженный норматив перечисления прибыли в размере 30% для "Укргидроэнерго", "Укрзализныци" и ОГХК. Таким образом, для этих предприятий от составит 90%.

Норма о перечислении 30% прибыли осталась только для "Ощадбанка".

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