Кабин назначил еще одного заместителя главы Фискальной службы

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение №1246-р от 11 декабря опубликовано на официальном правительственном портале.

Согласно документу Денис Шендрик назначен на должность с даты начала фактического выполнения им должностных обязанностей сроком на пять лет с испытательным сроком три месяца.

Согласно поданной перед назначением декларации за 2018 год, Денис Шендрык работал в ООО "Прайсуотерхаускуперс", где в прошлом году получил 1,16 млн грн зарплаты. В то же время его жена – Виталия Шендрык – работала в ГФС, где получила за год 257,95 тыс. грн зарплаты.

Как сообщалось, Кабинет министров 4 декабря уволил Сергея Билана с должности первого заместителя председателя Государственной фискальной службы, где он курировал работу налоговой милиции.

27 ноября Кабинет министров назначил бывшего заместителя министра юстиции по вопросам евроинтеграции Сергея Петухова заместителем председателя Государственной фискальной службы (ГФС).