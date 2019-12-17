Нацбанк разрешил клиентам банков использовать подпись на планшете

Соответствующий Порядок утвержден постановлением правления НБУ №151 от 13 декабря и вступил в силу с 17 декабря, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Речь идет об использовании специально предназначенного пера – стилуса для подписания документов между банком и клиентом - физическим лицом на электронном сенсорном устройстве", – пояснили в Нацбанке.

Регулятор указывает, что на сегодня только небольшое количество населения Украины использует квалифицированные электронные подписи, поэтому вопрос упрощения процедуры подписания документов между банками и их клиентами - физическими лицами в электронном виде является весьма актуальным.

В то же время модель подписания документов цифровым собственноручной подписью на электронном сенсорном устройства - современный и удобный инструмент, предоставляющий возможность быстро осуществить подписание электронного документа.

Нацбанк ожидает, что внедрение этой модели подписания документов улучшит условия обслуживания банками физических лиц, оптимизирует документооборот в деятельности банков за счет внедрения цифровых технологий и безбумажных бизнес-процессов, а также позволит построить эффективные процессы в работе агентов банка с клиентами - физическими лицами с применением цифровой собственноручной подписи.