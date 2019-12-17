Компании из Катара и Украины будут участвовать в конкурсе на концессию порта "Ольвия"

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает БизнесЦензор.

Как говорится в сообщении Минифраструктуры, завершился прием заявок на конкурс по передаче в концессию имущества государственного предприятия "Стивидорная компания "Ольвия", который длился с 18 октября 2019 года. За это время в конкурсную комиссию поступило три заявки от украинских и международных компаний. Участниками концессионного конкурса являются портовые операторы из Украины и Катара. Две компании из трех предварительно квалифицированы для участия в следующем этапе. Относительно третьей, то решение конкурсной комиссией пока не принято, поскольку заявка была подана в последний день приема заявок.

Конкурсные предложения на участие в конкурсе подали: компания QTerminals (Катар) и объединения ООО "Морское агентство "Питерс" и ООО "Протти-газолин" (оба - Николаев).

Криклий подчеркнул, что от реализации концессионного проекта в порту "Ольвия" ожидается $66 млн инвестиций и минимум $3 млн муниципальных инвестиций в следующие 35 лет, а также $3 млн ежегодных концессионных платежей.

Следующий этап - оценка конкурсных предложений участников. Определение победителя состоится 21 января 2020 года.

Порт "Ольвия" расположен на левом берегу Днепро-Бугского лимана. Подход судов в порт осуществляется по Бугско-Днепровско-Лиманском канала (БДЛК).

Стивидорная компания "Ольвия" - государственное предприятие, ведущее стивидорную деятельность на территории морского порта "Ольвия". Территория предприятия составляет 178,8 га.

Глубины и протяженность причальной линии, составляет 1,53 км (7 причалов), позволяют принимать суда длиной до 230 м, шириной до 32,5 м, дедвейтом до 80 тыс. Тонн. Объявленная осадка в порту лимитированная проходной глубиной БДЛК - 10,3 м. Навигационный период длится круглый год.