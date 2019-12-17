Почти 8 тысяч жителей Ривненской области рассчитываются за газ через Viber

Как сообщает пресс-служба компании, приложение Viber – это один из семи сервисов, через которые удобно и быстро можно передать показания счетчика газа, а также заплатить за него, передает БизнесЦензор.

Чат бот 7104ua в мессенджере Viber работает уже 9 месяцев. Сейчас чат-бот 7104ua Viber расширил свой функционал – теперь потребитель может не только подать показания счетчика и оплатить за газ, но и загрузить ежемесячный счет в формате PDF.

"В ноябре первые клиенты уже воспользовались новой услугой и удобно и быстро загрузили счета за газ в мобильном приложении. Такое нововведение позволяет ровенчанам всегда быть в курсе и через свой смартфон постоянно контролировать состояние расчетов за потребленный газ, а, следовательно, забыть о пене", – отмечается в сообщении.

В компании напоминают, что в соответствии с законодательством оплатить за газ нужно до 20 числа каждого месяца. Тогда у клиента не будет начислена пеня. Ее, согласно новым изменениям в законе "О жилищно-коммунальных услугах", потребитель обязан будет платить в случае задержки платежей за услуги. Размер пени не выше 0,01% от суммы долга за каждый день просрочки.

"Ежедневно все чаще наши клиенты пользуются мобильными приложениями и около 8 тысяч используют чат-бот 7104ua Viber. Современный формат общения компании с клиентом через смартфон мобилизует потребителей, учит оперативности и планированию оплат за коммунальные услуги", – отмечает директор ООО "Ривнегаз Сбыт" Леонид Кошельник.

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Присоединиться к чат-боту может каждый желающий. Для этого достаточно сканировать QR-код смартфоном, а также указать номер лицевого счета и сумму последнего платежа за газ (или номер счетчика газа). Способ оплаты за газ через Viber имеет ряд преимуществ. В частности, возможность мгновенной оплаты из любой точки мира в режиме 24/7, отсутствие очередей, отчетность, простота оплаты, безопасность денежных операций.

Кроме того, с помощью этого сервиса потребитель также может передать показатели за потребленный газ, посмотреть текущее состояние расчетов, историю оплат и показаний счетчика.

С деталями можно ознакомиться по ссылке: - https://bit.ly/2UHuHKK.