Власти Сирии отдали российским компаниям месторождения нефти и газа

Сирийское госагентство SANA сообщило, что двумя российскими компаниями являются Mercury LLC и Velada LLC, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Контракты касаются разведки и добычи на трех блоках, включая нефтяное месторождение на северо-востоке Сирии и газовое месторождение к северу от столицы страны Дамаска.

Министр нефти Сирии Али Ганем сообщил, что предоставление контрактов этим компаниям соответствует стратегии правительства в отношении "дружественных государств, поддерживавших Сирию, и в первую очередь России и Ирана".

До войны добыча в Сирии составляла около 380 тыс. баррелей нефти в сутки, однако показатели рухнули после начала боевых действий на богатом нефтью востоке страны. Нефтяные месторождения в основном находились в руках курдских отрядов, отвоевавших с помощью США обширные территории на севере и востоке Сирии у "Исламского государства".