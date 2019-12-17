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17.12.19 16:34

Глава СБУ предложил доработать законопроект об уголовной ответственности за фейки

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов считает, что законопроект об уголовной ответственности за фейковую информацию можно принимать только после всестороннего обсуждения, чтобы не перейти грань, нарушив права и свободы граждан.

Глава СБУ предложил доработать законопроект об уголовной ответственности за фейки

Об этом Баканов сообщил в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Баканов рассказал, что к СБУ не обращались за помощью в подготовке этого законопроекта.

"Если говорить о том, нужен ли такой закон, то мне кажется, его стоит рассматривать как раз с учетом возможных информационных угроз. Думаю, что и мир будет двигаться в этом направлении", - сказал Баканов.

С другой стороны, по убеждению главы СБУ, "надо работать с текстом, чтобы понять, не ущемляет ли это права и свободы граждан, где будет эта тонкая грань".

"Мы же понимаем, что даже у слова "да" есть как минимум 15 смысловых оттенков, которые будут зависеть от контекста. Поэтому вопрос требует проработки, вовлечения в дискуссию общества. И только после всеобъемлющего обсуждения такой закон можно принимать", - подытожил Баканов.

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