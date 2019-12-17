Законопроект о рынке земли заблокировал работу Рады

После регистрации на вечернем заседании 320 народных депутатов, Разумков открыл и тут же закрыл вечернее пленарное заседание Верховной Рады, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Консультации будут продолжаться и сегодня, и, я думаю, что и завтра утром. Поэтому было предложение от всех фракций и депутатских групп сегодня продолжить работу не в пленарном режиме. Поскольку регламентом предусмотрено проведение вечернего заседания Верховной Рады, предлагаю открыть его, а потом сразу досрочно закрыть вечернее заседание. После этого депутаты вернутся к консультациям", – пояснил Разумков.

Как сообщалось, 13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о рынке земли (№2178-10). Его поддержали 240 народных депутатов.

Документ предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на продажу сельхозземель, одно лицо сможет скупить до 0,5% площади земли в пределах Украины. При этом иностранцы смогут покупать землю только с 2024 года.

Однако перед голосованием президент Владимир Зеленский заявил, что иностранцы и иностранные компании смогут покупать землю только после того, как это одобрит население Украины на всеукраинском референдуме, также будет пересмотрен лимит на концентрацию земли в одних руках.

К рассмотрению законопроекта во втором чтении депутаты предложили внести в него более 4 тысяч поправок.