"Укрзализныця" назначила 30 дополнительных поездов на новогодние праздники

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

Четыре графиковых поезда совершат дополнительные рейсы, семи поездам продлили маршруты.

В целом к зимним праздникам запланировано назначить 35 дополнительных поездов.

В частности, назначены следующие дополнительные поезда:

1. № 181/182 Киев-Львов

2. № 217/218 Киев-Львов

3. № 197/198 Киев-Ковель

4. № 295/296 Киев-Ковель

5. № 235 Киев-Ужгород

6. № 239/207 Киев-Ужгород

7. № 219/220 Киев-Ивано-Франковск-Черновцы

8. № 263/264 Киев-Ивано-Франковск

9. № 249/250 Киев-Черновцы

10. № 245/246 Киев-Ворохта Из Киева

11. № 221/222 Киев-Каменец-Подольский

12. № 233/234 Киев-Винница

13. № 202/201 Жмеринка-Киев

14. № 216/215 Жмеринка-Киев

15. № 248/247 Хмельницкий-Киев

16. № 253/254 Киев-Хмельницкий

17. № 213 Киев-Днепр

18. № 215/216 Киев-Кривой Рог

19. № 282 Киев-Новоалексеевка

20. № 161/162 Киев-Николаев

21. № 209/210 Киев-Одесса

22. № 223/224 Киев-Одесса 29 декабря

23. № 277/224 Киев-Одесса

24. № 205/206 Покровск-Харьков

25. № 242/241 Одесса-Днепр-Харьков

26. № 258/227 Одесса-Ужгород

27. № 168/168 Львов-Одесса

28. № 193/194 Ивано-Франковск-Львов

29. № 202/201 Львов-Ужгород

30. № 204/203 Львов-Днепр

Назначены дополнительные рейсы для четырех поездов:

1. № 31/32 Киев-Рига

2. № 111/112 Харьков-Львов

3. № 781/782/774 Черкассы-Киев-Шостка

4. № 797/798 Харьков-Запорожье

Кроме этого, на праздничные даты продлены маршруты семи поездов:

1. № 72 Запорожье-Киев - до Чопа

2. № 76/75 Кривой Рог-Киев - до Ужгорода

3. № 179/192 Днепр-Киев - до Львова

4. № 243 Ивано-Франковск-Киев - до Днепра

5. № 180/291 Львов-Киев - до Днепра

6. № 779/780 Сумы-Киев - до Винницы

7. № 26/25 Одесса-Львов - до Ужгорода

Билеты на эти поезда уже можно купить онлайн и в железнодорожных кассах.