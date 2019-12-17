"Укрзализныця" назначила 30 дополнительных поездов на новогодние праздники

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.
Четыре графиковых поезда совершат дополнительные рейсы, семи поездам продлили маршруты.
В целом к зимним праздникам запланировано назначить 35 дополнительных поездов.
В частности, назначены следующие дополнительные поезда:
1. № 181/182 Киев-Львов
2. № 217/218 Киев-Львов
3. № 197/198 Киев-Ковель
4. № 295/296 Киев-Ковель
5. № 235 Киев-Ужгород
6. № 239/207 Киев-Ужгород
7. № 219/220 Киев-Ивано-Франковск-Черновцы
8. № 263/264 Киев-Ивано-Франковск
9. № 249/250 Киев-Черновцы
10. № 245/246 Киев-Ворохта Из Киева
11. № 221/222 Киев-Каменец-Подольский
12. № 233/234 Киев-Винница
13. № 202/201 Жмеринка-Киев
14. № 216/215 Жмеринка-Киев
15. № 248/247 Хмельницкий-Киев
16. № 253/254 Киев-Хмельницкий
17. № 213 Киев-Днепр
18. № 215/216 Киев-Кривой Рог
19. № 282 Киев-Новоалексеевка
20. № 161/162 Киев-Николаев
21. № 209/210 Киев-Одесса
22. № 223/224 Киев-Одесса 29 декабря
23. № 277/224 Киев-Одесса
24. № 205/206 Покровск-Харьков
25. № 242/241 Одесса-Днепр-Харьков
26. № 258/227 Одесса-Ужгород
27. № 168/168 Львов-Одесса
28. № 193/194 Ивано-Франковск-Львов
29. № 202/201 Львов-Ужгород
30. № 204/203 Львов-Днепр
Назначены дополнительные рейсы для четырех поездов:
1. № 31/32 Киев-Рига
2. № 111/112 Харьков-Львов
3. № 781/782/774 Черкассы-Киев-Шостка
4. № 797/798 Харьков-Запорожье
Кроме этого, на праздничные даты продлены маршруты семи поездов:
1. № 72 Запорожье-Киев - до Чопа
2. № 76/75 Кривой Рог-Киев - до Ужгорода
3. № 179/192 Днепр-Киев - до Львова
4. № 243 Ивано-Франковск-Киев - до Днепра
5. № 180/291 Львов-Киев - до Днепра
6. № 779/780 Сумы-Киев - до Винницы
7. № 26/25 Одесса-Львов - до Ужгорода
Билеты на эти поезда уже можно купить онлайн и в железнодорожных кассах.