Россия расширила запрет на ввоз товаров из Украины

Соответствующее постановление российского правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации РФ, передает БизнесЦензор.

Документом запрещены поставки в РФ из Украины кукурузного крахмала, глюкозы, фруктозы, глюкозно-фруктозных сиропов, мальтодекстрина и сиропа мальтодекстрина.

Также введено эмбарго на поставки в Россию медицинских трубок и воздуховодов, спринцовок из поливинилхлорида, грелок, кружек "Эсмарха", жгутов кровоостанавливающих "Эсмарха", пробок медицинских и других медицинских изделий.

Кроме того, запрещен импорт произведенных в Украине радиаторов и котлов центрального отопления, макулатуры, картона. Также введен запрет поставок частей жидкостных насосов, но с двухлетней отсрочкой.

Документ вносит изменения в постановление правительства РФ от 29 декабря 2018 года. Тогда был запрещен ввоз из Украины пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи), солодового пива, подсолнечного, сафлорового, хлопкового масла, кондитерских изделий, хлеба, приготовленных или консервированных овощей, фруктов, орехов, соков, пива, вина, а также сырья – этилового спирта, гравия, гальки, щебня, известняка и некоторых других категорий продовольственных и непродовольственных товаров.

Тогда под запрет также попали котлы, обои, бумага, картон, мебель в виде витрин, прилавков и шкафов, а также коробки передач и тракторы, прицепы и другое оборудование.

Кроме того, Россия запретила ввоз газовых турбин, произведенных или отправленных из территории Украины, сделав исключение для турбин гражданских воздушных судов.

Между тем, в России действует еще один запрет на поставки ряда продовольственных товаров из Украины (включая мясо, мясные продукты, молоко и молочные продукты, рыбу и рыбную продукцию, овощи и фрукты, соль) в рамках продовольственного эмбарго. Поставки были запрещены с 1 января 2016 года.

В ответ правительство Украины утвердило торговые контрмеры и запретило поставки российских продуктов питания, а также ряда других товаров, суммарная стоимость импорта которых соответствует стоимости запрещенного РФ украинского экспорта.