"Альфа-Банк" зарегистрировал увеличение уставного капитала на 16,5 миллиарда

Об этом говорится в сообщении банка в системе раскрытия информации НКЦБФР, передает БизнесЦензор со ссылкой на FinClub.

"В связи с реорганизацией АО "Укрсоцбанк" путем присоединения к АО "Альфа-Банк", что привело к увеличению уставного капитала эмитента с 12,18 млрд грн до 28,73 млрд грн. Дата получения эмитентом информации о количестве голосующих акций от Центрального депозитария ценных бумаг – 16 декабря 2019 года", – сказано в сообщении.

Дата государственной регистрации изменений в устав, связанных с увеличением уставного капитала – 28 ноября. Датой принятия решения об увеличении уставного капитала банка указано 15 октября.

16 декабря "Альфа-Банк" также получил от Центрального депозитария ценных бумаг реестр владельцев акций с информацией об изменении размера пакетов акций акционеров, которым принадлежат голосующие акции банка.

Таким образом, изменились доли в прямом и опосредованном владении акциями:

Компания ABH Ukraine Limited ("Эй-Би Эйч Юкрейн Лимитед") сократила долю акций в собственности с 90,1% до 38,2%.

Михаил Фридман увеличил процент участия в капитале с 29,62% до 31,48%. Ему принадлежит 32,8632% в уставном капитале ABH Holdings S.A. ("Эй-Би-Эйч Холдiнгс С.А."), которая владеет 57,6% уставного капитала банка и 100% уставного капитала ABH Ukraine Limited ("Эй-Би Эйч Юкрейн Лимитед"), которому принадлежит 38,2% банка.

Герман Хан, которому принадлежит 20,96% в уставном капитале ABH Holdings S.A., увеличил участие в капитале с 18,89% до 20,08%.

Алексей Кузмичев, которому принадлежит 16,32% в уставном капитале ABH Holdings S.A., увеличил участие в капитале банка с 14,7% до 15,64%.

Петр Авен, которому принадлежит 12,4% в уставном капитале ABH Holdings S.A. увеличил участие в капитале банка с 11,17% до 11,88%.

UniCredit S.p.A. ("УниКредит С.п.А."), которому принадлежит 9,9% в уставном капитале ABH Holdings S.A., увеличил участие с 8,92% до 9,48%.

Андрей Косогов, которому принадлежит 3,67% в уставном капитале ABH Holdings S.A., увеличил участие с 3,31% до 3,517%.

Марк Фоундейшен, которому принадлежит 3,87% доли в уставном капитале ABH Holdings S.A., увеличил долю с 3,49% до 3,71%.

При этом акционер банка компания MSP Stiftung ( "МСП Штифтунг") уменьшила долю с 9,9% до 4,1975%.

Как сообщалось, 15 октября "Альфа-Банк" завершил реорганизацию "Укрсоцбанка" путем присоединения по упрощенной процедуре и стал полным правопреемником всех прав и обязательств "Укрсоцбанка".

"Альфа Групп" еще в январе 2016 года договорилась о покупке "Укрсоцбанка" у UniCredit Group. Итальянская группа вместо денег получила 9,9% новых акций ABH Holdings S.A. После 2021 года UniCredit планировала продать эти акции в ходе IPO компании ABH Holdings S.A. (ABHH).

Напомним, чистая прибыль "Альфа-Банка" в 2018 году составила 1,26 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2019 года по размеру общих активов "Альфа-Банк" занимал 6 место (69,41 млрд грн), "Укрсоцбанк" – 11 место (42,24 млрд грн) среди 77 действовавших финучреждений.

"Альфа-Групп" Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева в Украине принадлежит "Альфа-Банк" и приобретенный у итальянской UniCredit "Укрсоцбанк", а также мобильный оператор "Киевстар" (через Veon).

На сайте НБУ бенефициарами "Альфа-банка" Фридман и Хан указаны как граждане Израиля, Кузмичев и Авен – России, тогда как на сайте российского "Альфа Банка" все четыре его бенефициара указаны как граждане России.