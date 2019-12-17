Банки должны будут покрывать операционные риски капиталом с 2022 года, – НБУ

Об этом говорится в отчете НБУ о финансовой стабильности, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщается, соответствующее постановление будет утверждено в ближайшее время.

"Необходимый уровень капитала под неожиданные убытки от операционного риска будет определяться в соответствии с методологией Базеля III, но с учетом особенностей украинской банковской системы. Учет операционного риска увеличит взвешенные на риск активы банков, а, следовательно, снизит значения показателей достаточности капитала. Однако длительный переходный период и высокая текущая доходность позволят большинству банков без проблем выполнить новые требования", - отмечается в документе.

Операционный риск - это вероятность возникновения убытков или недополучения доходов вследствие недостатков в организации внутренних процессов, действий работников банка, сбоев в работе информационных систем или воздействия внешних факторов. Операционный риск включает юридический риск, однако должен исключать репутационный и стратегический риски.