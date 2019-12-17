Белый дом подтвердил завершение первой фазы новой торговой сделки США с Китаем

Об этом заявил советник Белого дома по экономическим вопросам Ларри Кудлоу в эфире телеканала Fox News Channel, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

"Они... увеличат наш экспорт в Китай вдвое", – сказал Кудлоу.

Сделка, объявленная в пятницу после продолжительных переговоров между Вашингтоном и Пекином, приведет к снижению некоторых тарифов США на китайские товары в обмен на увеличение закупок Китаем американской сельскохозяйственной, промышленной и энергетической продукции примерно на $200 миллиардов в течение следующих двух лет.

"Будьте уверены: сделка завершена", – сказал Кудлоу журналистам в Белом доме позднее.

В ответ на вопрос о том, остается ли в силе план подписать соглашение в первую неделю января, Кудлоу сказал: "На это мы надеемся".

По словам Кудлоу, текст все еще переводится, но он не ожидает внесения каких-либо изменений в финальное соглашение.

Кудлоу также сказал журналистам, что переговоры о второй фазе торговой сделки начнутся "достаточно скоро", однако не предоставил точной даты.

"Вторая фаза и ее исход будут зависеть в определенной степени от успеха первой фазы. Две (части сделки) будут связаны", – сказал он.

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Как сообщалось, в минувшую пятницу президент США Дональд Трамп и китайские высокопоставленные чиновники сообщили о том, что Вашингтон и Пекин договорились о первой фазе торговой сделки, включающей сокращение американских пошлин на китайские товары.

Соглашение касается интеллектуальной собственности, научно-технического обмена, финансовых услуг, сельского хозяйства, собственной валюты и иностранных валют, сообщило Торговое представительство США (USTR). США сохранят пошлины в размере 25% на импортируемые из Китая товары общей стоимостью $250 миллиардов, но сократят до 7,5% пошлины на товары стоимостью $120 миллиардов.