"Богдан" начинает серийное производство первого собственного электробуса

Об этом со ссылкой на сообщение компании информирует ЦТС, передает БизнесЦензор.

В данный момент ведутся работы по изготовлению предсерийного образца.

Начиная с 2020 года машина будет серийно производиться на мощностях завода в Луцке.

Новый "Богдан" имеет 12-метровый кузов, изготовленный из нержавеющей стали и полностью низкий уровень пола. Автобус предназначен для перевозки пассажиров по городским маршрутам. Пассажировместимость составляет не менее 80 пассажиров.

По словам разработчиков, характеристики электробуса будут зависеть от комплектации: пробег на одной зарядке от 200 км., суммарная мощность двигателей 260 кВт, максимальная скорость - около 70 км/ч.

Отмечается, что при производстве автобуса используются европейские комплектующие.

"Появление в модельном ряду "Богдана" электрического автобуса откроет компании перспективный рынок Европейского Союза. Окончательная цена нового электрического автобуса будет определена в начале нового года перед началом серийного производства", - говорится в сообщении.

Также в компании отмечают необходимость использования подобных машин на украинском рынке.

В "Богдане" напоминают, что уже имеют опыт производства экологического общественного транспорта: в сотрудничестве с польскими фирмами Ursus и Enika был выпущен электробус "Богдан А70100". Сейчас он успешно эксплуатируется на маршрутах города Люблин. Также "Богдан" производит кузовы электробусов для французской компании Bluebus, с которой в 2019 был заключен новый контракт на поставку продукции. Кроме того, в ноябре прошлого года "Богдан" представил первый украинский полностью электрическую грузовик, изготовленный для датской компании Banke Electromotive.