"Метинвест" Ахметова сократил выручку из-за падения мировых цен

Об этом говорится в сообщении компании о предварительных финансовых результатах за 9 месяцев 2019 года, передает БизнесЦензор.

Согласно данным отчетности, выручка предприятий группы в Украине снизилась на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $2,48 млрд, в основном в результате снижения цен реализации металлопродукции. При этом доля Украины в консолидированной выручке увеличилась на 1 процентный пункт (пп) – до 29%.

Международные продажи за 9 месяцев 2019 года снизились на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $6,02 млрд, обеспечив 71% консолидированной выручки.

При этом выручка металлургического сегмента сократилась на 11% – до $6,86 млрд, в основном из-за снижения цен реализации и объема перепродаж. За 9 месяцев 2019 года на этот сегмент пришелся 81% внешних продаж, что на 4 пп ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Выручка Горнодобывающего сегмента выросла на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $1,64 млрд, в основном благодаря увеличению объемов продаж и росту цен реализации железорудной продукции. В течение отчетного периода доля этого сегмента составила 19% от внешних продаж, что на 4 пп выше по сравнению с прошлым годом.

За 9 месяцев 2019 года консолидированный показатель EBITDA "Метинвеста" составил $1,23 млрд, что на 39% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это было в основном обусловлено снижением показателя EBITDA Металлургического сегмента на $1,09 млрд. При этом показатель EBITDA Горнодобывающего сегмента вырос на $271 млн, а корпоративные накладные расходы и элиминации сократились на $33 млн.

"Снижение консолидированного показателя EBITDA в основном обусловлено двумя факторами: снижением средней цены реализации на металлопродукцию, что повлияло на продажи полуфабрикатов и готовой продукции собственного производства, доходы от перепродажи и вклад металлургического совместного предприятия, а также ростом затрат", – отмечается в сообщении.

Так, за 9 месяцев 2019 года капитальные инвестиции "Метинвеста" увеличились на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $770 млн.

По состоянию на конец третьего квартала общий долг группы сократился на 3% с начала года и составил $2,66 млрд из-за планового погашения части линии предэкспортного финансирования и отложенного вознаграждения за приобретение 24,77% в шахтоуправлении "Покровское".

По состоянию на 30 сентября 2019 года объем денежных средств и их эквивалентов составил $198 млн (-29% с начала года), чистый долг – $2,46 млрд (без изменений с начала года), а соотношение чистого долга и EBITDA – 1,4х (+0,4х с начала года).

В компании напомнили, что в отчетности по итогам трех кварталов не отражено проведенное в октябре размещение еврооблигаций в двух валютах, включая 10-летний транш на сумму $500 млн со ставкой 7,75% годовых и продленный 5-летний транш на сумму 300 млн евро со ставкой 5,625% годовых.

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Как сообщалось, в ноябре группа "Метинвест" объявила о сокращении выполнения инвестиционной программы на 2019 год и увольнении до 30% админперсонала из-за кризисных явлений в отрасли и падения мировых цен.

В частности, "Метинвест" приостановит реализацию отдельных проектов, кроме критичных, предусмотренных Технологичной стратегией, и проектов с существенным экологическим эффектом. В компании также будет проведена оптимизация, направленная на снижение постоянных и административных затрат.

Напомним, консолидированная чистая прибыль "Метинвеста" .V. (Нидерланды) по итогам 2018 года возросла на 93% по сравнению с 2017 годом – до $1,19 млрд с $617 млн. Выручка увеличилась на 33% – до $11,88 млрд, EBITDA – на 23%, до $2,51 млрд.

"Метинвест" – крупнейший горно-металлургический холдинг Украины. Предприятия группы находятся, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ Рината Ахметова (71,24%) и "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией.