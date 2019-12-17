Нацбанк подготовил план действий на случай отмены национализации "Приватбанка", – Рожкова

Об этом зпявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова. представляя отчет о финансовой стабильности, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это усложнит нашу работу в принципе, но точно не разрушит нашу стабильность и наше сотрудничество с МВФ", – сказала Рожкова.

При этом она отметила, что НБУ не строит прогнозов относительно потенциального решения суда.

"Но в случае негативного решения у нас есть план, и мы удержим финансовую стабильность. Это будет чуть-чуть сложнее, и это еще и будет негативный сигнал для инвесторов – (отсутствие) верховенства права наши внутренние инвесторы называют, как одну из самых главных преград для развития экономики", – пояснила Рожкова.

Первый замглавы НБУ уточнила, что в случае отмены судом решения НБУ о национализации "Приватбанка" произойдет двухсторонняя реституция – отмена всех других действий, включая докапитализацию банка, вследствие чего регулятор будет вынужден вновь признать банк неплатежеспособным.

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Напомним, в октябре Хозсуд Киева приостановил производство в деле по иску Игоря Коломойского и Triantal Investments LTD к Министерству финансов о возвращении акций "Приватбанка" до вступления в законную силу решения по другому делу, в рамках которой Окружной админсуд Киева своим решением от 18 апреля по требованию Коломойского признал незаконной национализацию "Приватбанка".

Шестой апелляционный админсуд рассмотрит апелляционную жалобу НБУ, Кабмина и "Приватбанка" на решение Окружного админсуда Киева по указанному делу 19 декабря.