Нацбанк оценил потребность 11 банков в капитале в 35 миллиардов (обновлено)

Об этом сообщается в отчете НБУ о финансовой стабильности, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Результаты стресс-тестирования в целом подтвердили, что по базовому сценарию банки не сталкиваются с трудностями. Достаточность капитала финучреждений в прогнозном периоде возрастает почти на 10 п.п. благодаря доходам (по статичному балансу). Однако даже по базовому сценарию у 11 банков возникает потребность в дополнительном капитале. В гривневом эквиваленте эта потребность оценена в 35,3 млрд грн, ее формируют преимущественно госбанки", – говорится в отчете.

В то же время в случае реализации неблагоприятного сценария уде 18 банков будут нуждаться в докапитализации 73,8 млрд грн, из них у двух госбанков – 45,8 млрд грн.

"Кредитный риск может существенно вырасти в условиях кризиса. В результате моделирования последствий неблагоприятного сценария для 18 банков возникает потребность в капитале на общую сумму 73,8 млрд грн. Негативный эффект всех перечисленных факторов для системы приводит к уменьшению достаточности капитала на 7,5 п.п.", – отмечается в документе.

Как сообщалось, проведенное Нацбанком в 2019 году стресс-тестирование показало, что в системе остается несколько банков, в том числе два государственных, с потенциальными существенными проблемами. По данным НБУ, эти банки могут потребовать значительных объемов капитала в случае реализации неблагоприятного макроэкономического сценария.

Так, в портфелях "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка" преобладают низкомаржинального ценные бумаги и корпоративные кредиты, значительная часть которых неработающие.

Также Нацбанк указывает, что среди масштабных вызовов для макрофинансовой стабильности - результаты судебных процессов, связанных с "Приватбанком".