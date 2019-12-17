БизнесЦензор

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17.12.19 14:30

Импорт электроэнергии впервые с начала работы нового рынка превысил экспорт, – "Укрэнерго". ИНФОГРАФИКА

В ноябре импорт электроэнергии Украиной на 5% превысил экспорт.

Импорт электроэнергии впервые с начала работы нового рынка превысил экспорт, – "Укрэнерго". ИНФОГРАФИКА

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго" сообщает БизнесЦензор.

"В ноябре 2019 суммарный импорт электроэнергии составил 661 тыс. МВт/ч и впервые с начала работы нового рынка электроэнергии на 5% превысил суммарный объем экспорта (629 тыс. МВт/ч)", – говорится в сообщении.

В частности, в "остров Бурштынской ТЭС" импортировано 370,6 тыс. МВт/ч, в торговую зону объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины – 290,4 тыс. МВт/ч.

"При этом почти вдвое вырос объем импорта из Венгрии, а также на 8% – из Словакии и на 4% – из России", – отмечает "Укрэнерго".

По данным госкомпании, для обеспечения баланса и операционной безопасности энергосистемы в ноябре плановый импорт электроэнергии в Украине ограничивался:

"По сравнению с октябрем 2019 года в ноябре импортные поставки выросли на 10% (с 601 до 661 тыс. МВт/ч), а по сравнению с июлем - в 2,4 раза (с 274,6 до 661 тыс. МВт/ч)", – сообщает "Укрэнерго".

Суммарный экспорт электроэнергии Украиной в ноябре составил 629 тыс. МВт/ч. При этом из "острова Бурштынской ТЭС" в европейские страны было экспортировано 483,7 тыс. МВт/ч; из ОЭС Украины в Польшу и Молдову – 145,2 тыс. МВт/ч.

"При этом рост экспорта более чем на 30% наблюдается в направлении Румынии", – сообщает "Укрэнерго".

Импорт электроэнергии впервые с начала работы нового рынка превысил экспорт, – Укрэнерго 01
Импорт электроэнергии впервые с начала работы нового рынка превысил экспорт, – Укрэнерго 02
Импорт электроэнергии впервые с начала работы нового рынка превысил экспорт, – Укрэнерго 03
Импорт электроэнергии впервые с начала работы нового рынка превысил экспорт, – Укрэнерго 04

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