Госгеокадастр начал публиковать разрешения на вывоз земли

Как сообщает пресс-служба ведомства, соответствующая информация будет обновляться на сайте Госгеокадастра, передает БизнесЦензор.

В частности, в открытом доступе предоставляется информация о территориальном органе Госгеокадастра, к которому поступило ходатайство о предоставлении разрешения на снятие и перенесение плодородного слоя почвы, его дата и регистрационный номер, дата регистрации разрешения и информация о том, кому оно предоставлено, кадастровый номер земельного участка.

Кроме этого, в открытом доступе содержится дата регистрации отказа/аннулирования разрешения на снятие и перенесение плодородного слоя почвы, их регистрационный номер и срок действия.

"Такое нововведение дает возможность осуществления эффективного общественного контроля и обеспечивает доступность и публичность решений, которые принимает Госгеокадастр", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, ранее Госгеокадастр нанес на Публичную кадастровую карту новые информационные слои: "Нефтегазовые скважины", "Месторождения полезных ископаемых", "Изумрудная сеть", "Государственный надзор за землями", а также данные дистанционного зондирования Земли, содержащие "Классификацию посевов 2019 (яровые) и (озимые)" и "Посевы на незарегистрированных землях".