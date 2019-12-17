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17.12.19 13:33

Нацбанк усилит требования при оценке риска для потребительских кредитов

Нацбанк Украины намерен ввести повышенные оценки риска для потребительских кредитов с начала 2021 года.

Нацбанк усилит требования при оценке риска для потребительских кредитов

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

По данным НБУ, это делается для того, чтобы не допустить накопления системных рисков.

Нацбанк отмечает, что потребительское кредитование стремительно растет, а банки все больше ослабляют стандарты одобрения кредитных заявок. При этом отдельные банки очень активно расширяют свое присутствие в этом сегменте и пытаются агрессивно увеличить долю на рынке.

"По мнению НБУ, банки недостаточно консервативно оценивают риски по необеспеченным потребительским кредитам. Оценки вероятностей дефолтов и потерь в случае дефолтов даже по текущему состоянию экономики является заниженной", - сообщает НБУ.

Уровень проникновения потребительских кредитов на сегодня меньше, чем 5% ВВП, но темпы их роста крайне высокими. За январь-сентябрь 2019 года соотношение новых потребительских кредитов к частному потребления достигло почти 9%.

"Кредитование становится заметным фактором внутреннего потребления. Чтобы не допустить накопления системных рисков, Национальный банк намерен ввести повышенные веса риска для таких кредитов с начала 2021 года", - сообщает Нацбанк.

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