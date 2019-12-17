БизнесЦензор

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17.12.19 12:38

Заказы на ремонт частных локомотивов на заводах "Укрзализныци" выросли в 2,5 раза

Объемы заказов на ремонт частных локомотивов на электровозоремонтных заводах во Львове и Запорожье АО "Укрзализныця" (УЗ, Киев) с июля 2019 года выросли до 102 млн грн, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщил директор по развитию бизнеса УЗ Андрей Рязанцев.

укрзализныця

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"В середине года "Укрзализныця" в рамках развития бизнеса обратилась к владельцам частных локомотивов с предложением ремонта на мощностях локомотиворемонтных заводов, которые находятся в управлении компании. Потенциальным клиентам был предложен каталог работ, которые могут быть осуществлены на предприятиях", - напомнил Рязанцев.

Директор по развитию бизнеса компании отметил, что предприятия УЗ уже активно согласовывают с клиентами заказы на 2020 год.

"Безусловно, это только начало. "Укрзализныця" ежедневно учится клиентоориентированности. Только так можно построить настоящий бизнес… Приглашаем всех потенциальных клиентов для обсуждения планов в целях налаживания равномерной загрузки мощностей", - добавил он.

В состав "Укрзализныци" в настоящее время входят три локомотиворемонтных завода: Львовский локомотиворемонтный завод, Днепропетровский тепловозоремонтный завод и Запорожский электровозоремонтный завод.

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