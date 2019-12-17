Заказы на ремонт частных локомотивов на заводах "Укрзализныци" выросли в 2,5 раза

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"В середине года "Укрзализныця" в рамках развития бизнеса обратилась к владельцам частных локомотивов с предложением ремонта на мощностях локомотиворемонтных заводов, которые находятся в управлении компании. Потенциальным клиентам был предложен каталог работ, которые могут быть осуществлены на предприятиях", - напомнил Рязанцев.

Директор по развитию бизнеса компании отметил, что предприятия УЗ уже активно согласовывают с клиентами заказы на 2020 год.

"Безусловно, это только начало. "Укрзализныця" ежедневно учится клиентоориентированности. Только так можно построить настоящий бизнес… Приглашаем всех потенциальных клиентов для обсуждения планов в целях налаживания равномерной загрузки мощностей", - добавил он.

В состав "Укрзализныци" в настоящее время входят три локомотиворемонтных завода: Львовский локомотиворемонтный завод, Днепропетровский тепловозоремонтный завод и Запорожский электровозоремонтный завод.