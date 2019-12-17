Гендиректор Центра общественного здоровья МОЗ подал заявление об увольнении

Об этом Курпита написал в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Наконец это произошло. Министр приняла мое заявление об увольнении по собственному желанию и эта неделя моя последняя в должности Генерального директора Центр общественного здоровья Украины", - написал он.

"Основная причина моего решения - отсутствие диалога по дальнейшему месту Центра и его роли как координирующей структуры Общественного здоровья", - объяснил Курпита увольнение.

Он заявил, что принял решение дать новой политической команде возможность воплотить их замыслы.

"Два последних года мы фокусировались на повышении ответственности граждан и местных властей за здоровье, поскольку общественное здоровье должно базироваться на постоянном диалоге между ключевыми игроками и секторами экономики, которые влияют на здоровье" – написал Курпита.

"Вместо этого озвучено желание создать сеть учреждений контроля за заболеваниями и развивать одновременно региональные центры общественного здоровья. Мне кажется, что это двойная трактовка – ошибочна", - заявил он.