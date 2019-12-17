Газовые переговоры состоятся 19 декабря, – Шефчович (обновлено)

Об этом Шевчович написал в Twitter, передает БизнесЦензор.

"С нетерпением ждем следующего раунда #TratellGasTalks на политическом уровне в этот четверг 19 декабря. Настало время отправить положительное сообщение рынкам и потребителям", - заявил он.

Looking forward to the next round of #TrilateralGasTalks at political level this Thursday 19 December. The time is high to send a positive message to markets and consumers. #Russia #Ukraine pic.twitter.com/uTkV0M4zIE — Maroš Šefčovič🇪🇺 (@MarosSefcovic) December 17, 2019

Как сообщает Интерфакс-Украина, трехсторонняя встреча по вопросам газоснабжения ЕС-РФ-Украина состоится 19 декабря в Берлине, сообщил источник в институтах Евросоюза в Брюсселе во вторник.

"На этот раз встреча на политическом уровне по вопросам газа между Еврокомиссией и российскими и украинскими партнерами пройдет в Берлине", - сообщил собеседник агентства.

Как сообщал БизнесЦензор, газовая тема должна была обсуждаться в ходе встречи президентов Украины и России с участием представителей минэнерго двух стран, "Газпрома" и "Нафтогаза".

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил, что на переговорах по газу между Украиной и Россией не были достигнуты договоренности, и переговоры будут продолжаться.

При этом президент Украины Владимир Зеленский видит возможности для достижения договоренности о новом соглашении по транзиту российского газа в Европу и заключении контракта больше, чем на один год.

Как сообщалось, ранее глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявлял, что в качестве наиболее вероятного сценария в компании рассматривают прерывание транзита российского газа с 1 января и подписание транзитного контракта с "Газпромом" спустя какое-то время.

"Через какое-то время станет очевидно, что свято место пусто не бывает, что долю "Газпрома" на европейском рынке занимают другие, и ему придется вернуться к новому оператору ГТС и договариваться о транзите", – сказал Коболев.

О сценариях развития событий на газовом рынке читайте в материале БизнесЦензор: Чи вистачить газу Україні в 2020 році