Украинец впервые смог объявить себя банкротом (обновлено)

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными "Опендатабот", передает БизнесЦензор.

"Первым физическим лицом – банкротом в Украине стал Тищенко Сергей Петрович. В отношении его сейчас возбуждено одно исполнительное производство, по которому взыскателем выступает другое физлицо – Ушинский Сергей Борисович. Сергей Тищенко имел статус ФЛП, но прекратил свою деятельность 6 ноября 2019", – сообщает "Опендатабот".

В целом на сегодня в хозяйственные суды поступило уже около 30 заявлений о признании физических лиц банкротами. Но судьи не спешат с открытием производств о таком банкротстве, поскольку в Украине еще отсутствует нужная судебная практика. Также физические лица предоставляют о себе ложную информацию, что влечет отказ в суде — таких заявлений уже около 10.

Как сообщалось, Хозсуд Киева 9 декабря открыл производство по делу о неплатежеспособности Сергея Тищенко, бывшего владельца ликвидируемого "Фортуна-банка".

7 ноября Хозсуд Киева удовлетворил иск "Укрэксимбанка" к Сергею Тищенко (как поручителю "Фортуна-Банк") и решил взыскать с ответчика в пользу истца 153 млн грн задолженности по кредитному договору от 18 декабря 2012 года.

Кроме того, Хозсуд Киева рассматривает еще один иск "Укрэксимбанка" к Тищенко как поручителю "Фортуна-Банк" о взыскании 131 млн грн задолженности по кредитному договору от 11 января 2014 года.

Напомним, с 21 октября в Украине начал действовать Кодекс по процедурам банкротства, согласно которому физические лица в судебном порядке вправе инициировать признание себя банкротом.

Ранее обанкротиться в Украине могли только юрлица, физические лица оставались наедине с кредиторами и коллекторами. Легальная возможность обнулить свой долг появилась у украинцев только после того, как в октябре вступил в силу Кодекс Украины по процедурам банкротства.

Инициировать банкротство может только должник — физическое лицо. Для этого следует подготовить исковое заявление в Хозяйственный суд, отметив круг кредиторов и сумму долга перед ними, свое финансовое состояние и имущество. Должнику нужно уплатить авансовый платеж арбитражному управляющему и судебный сбор на общую сумму более 50 тыс. грн.