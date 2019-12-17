Набсовет ОПЗ одобрил продление работы по толлингу с "Агро Газ Трейдинг"

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Соответствующее решение принято 10 декабря уже обновленным новым руководством Фонда госимущества составом набсовета.

Согласно ему, стоимость сделки оценивается в 982,6 млн грн, или 19,2% стоимости активов предприятия.

ОПЗ выпускает химическую продукцию, а также занимается перевалкой химпродукции на морской транспорт. Государству в лице ФГИ принадлежит 99,5667% акций ОПЗ, 0,0021% – ООО "Конкорд Капитал", другим акционерам-физлицам – 0,4312%.

Предприятие простаивало с конца апреля 2018 года. Его работа была остановлена из-за нарушений давальцем ООО "Всеукраинская Энерго Компания" договора с "Укртрансгазом".

ОПЗ называл работу на давальческих условиях единственным возможным вариантом возобновления работы в условиях провала попыток приватизации и накопленной задолженности за газ перед НАК "Нафтогаз Украины", которая превышает 1,5 млрд грн. В августе 2019 года завод возобновил работу, отобрав на конкурсе нового давальца – АГТ. Первоначальный договор с ним был подписан до 1 декабря этого года. ОПЗ обязался направлять часть дохода, получаемого от давальца за услуги переработки, на погашение основного долга перед НАК: $1,5 с каждой произведенной тонны карбамида и $1 - с каждой тонны аммиака.

Генеральный директор "Агро Газ Трейдинг" Александр Горбуненко в конце июля 2019 года сообщил, что договор предусматривает поставку минимум 240 млн куб. м природного газа в течение четырех месяцев. По его словам, произведенный заводом карбамид отгружаться на экспорт, но компания готова к переговорам по его поставке и на внутренний рынок. Так, минимум 250 тыс. тонн карбамида планируется отгрузить на внешний рынок, еще 30 тыс. тонн могут быть реализованы внутри страны. На внутренний рынок также планируется поставить 32 тыс. тонн аммиака.

Новый глава ФГИ Дмитрий Сенниченко 11 декабря сообщил, что по итогам переговоров с давальцем газа ОПЗ обновленный набсовет договорился о повышении цены на переработку по давальческому контракту и возобновлении самостоятельной продажи карбамида в объеме 5 тыс. тонн. Это позволит ему дополнительно получать на техпереоснащение не менее 3-5 млн грн ежемесячно.

Сенниченко также поручил набсовету ОПЗ не позднее середины января 2020 года объявить открытый конкурс на поставщика газа для предприятия. По его словам, подготовка к приватизации ОПЗ продолжается согласно графику, который предполагает приватизационный конкурс в 2020 году.