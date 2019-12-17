Кабмин намерен избавить украинцев от зарплатных проектов

Об этом Дубилет написал в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Мы хотим ввести систему, которая позволит украинцам свободно выбирать банки и при этом не потребует от бухгалтеров лишней работы", - заявил он.

По словам Дубилета, с помощью новой системы сотрудник предприятия указывает бухгалтеру свой IBAN (номер счета по европейским стандартам), а бухгалтер формирует простую ведомость для всех сотрудников, независимо от банка.

"А дальше уже банк, который обслуживает предприятие, автоматически разбрасывает деньги, куда надо", – сообщает Дубилет.

По его словам, такая возможность позволит украинцам получить больше свободы и лучше сервис, а банковская индустрия будет лучше развиваться за счет повышения конкуренции.

"Чтобы проект заработал, банкам нужно будет сделать небольшие доработки в своих системах (ничего сложного). Также, возможно, нужно будет запустить горячую линию, куда украинцы смогут жаловаться, если им отказали в выборе банка. Рассчитываю, что сможем все это ввести в следующем году", - добавил Дубилет.