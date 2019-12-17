Херсонскую нефтеперевалку Курченко купили спонсоры Зеленского из окружения Антонова, – СМИ

Об этом со ссылкой на Олигарх сообщает БизнесЦензор.

По бумагам "Варуна-Вест" не принадлежит Виталию Антонову. Почти 100% доля в капитале этого ООО записана сейчас на венчурный фонд "Вест Финанс", которым управляет львовская КУА "Актив". Своими бенефициарами она называет четырех львовян – Ивана Коцьо, Анатолия Гурского, Игоря Таранского и Богдана Куспися.

Адрес "Варуна-Вест" – Львов, ул. Богдановская, 15-А. В этом здании массово прописаны компании, прямо и опосредованно принадлежащие Виталию Антонову – "Автотранском", "Град", "Пионер Девелопмент", "Палта" и "Львовнафтопродукт".

В годовом отчет "Галнафтогаза" за 2018 г указано, что еще в 2015 г "Галнафтогаз" приобрел долю в ООО "Варуна-Вест". Более того, Антонов через компанию "Окко-ритейл" был бенефициаром "Варуна-Вест" вплоть до середины июня этого года, пока не уступил ее упомянутому КУА "Актив".

Компания "Западтеплоком", которую КУА "Актив" полгода назад уступил структуре владельца "Галнафтогаза", или компания "Окко-продукт", которая примерно в это же время, наоборот, была переписана с "Галнафтогаза" на КУА "Актив", после чего была перепродана, сменила название и оперативно ликвидировалась.

КУА "Актив" через тот же венчурный фонд "Вест Финанс" владеет крупными пакетами акций Львовского хлебокомбината (41,7%) и Львовского хлебозавода №1 (24,93%). Оба они входят в концерн "Хлебпром", который контролирует Антонов.

Связанные с КУА "Актив" Ивана Коцьо, Анатолия Гурского, Игоря Таранского и Богдана Куспися ООО "Агроче Плюс" и "Интерэнерготрейд" ранее засветились в качестве крупнейших доноров кампании Владимира Зеленского на президентских выборах, влив в его избирательный фонд по 3 млн грн.

Как писал БизнесЦензор, Исполнительная служба продала на электронной площадке OpenMarket Херсонский нефтеперевалочный комплекс за 200 млн грн при стартовой цене 161 млн грн.

Как сообщалось, ранее свое намерение приобрести Херсонский комплекс подтверждала группа ТАС Сергея Тигипко.

На первые торги 9 октября заявки подавали шесть участников,однако аукцион не состоялся, поскольку ни один из них не уплатил гарантированный взнос, который на тот момент был 10,07 млн грн.

Начальная цена реализации составляла 201,5 млн грн, на повторном аукционе она была снижена до 161,3 млн грн ($6,4 млн).

Комплекс выставляется на торги в рамках исполнительного производства по взысканию задолженности "Реал Банка" по кредиту рефинансирования, предоставленному Нацбанком в ноябре 2013 года. Просроченный долг по этому кредиту составляет 787,4 млн грн без учета процентов и штрафных санкций.

Напомним, ранее подконтрольная структурам беглого Сергея Курченко Херсонская нефтеперевалка в сентябре 2014 года решением Приморского суда Одессы была передана в управление ГП "Предприятие по обеспечению нефтепродуктами" (ПОНП).

В конце июля 2019 года Киевский районный суд Одессы передал недвижимое имущество нефтеперевалки уже в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).