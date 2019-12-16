Власти Нового Орлеана восстановят бумажный документооборот из-за атаки хакеров

Как сообщает Голос Америки, всем учреждениям города предписано выключить компьютеры от сети и отсоединить все устройства от WIFI, передает БизнесЦензор.

По словам мэра города, хакеры внедрили в сеть вирус и требуют выкуп за сохранность документов. Кто стоит за нападениями не сообщается.

На время чрезвычайного положения, город перейдет на бумажный документооборот.

В целом в этом году сообщают о почти тысяче подобных атак на федеральные и муниципальные учреждения США, больницы, школы, службу 911. Ущерб от таких нападений оценивается в $7 млрд.