БизнесЦензор

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16.12.19 20:04

Власти Нового Орлеана восстановят бумажный документооборот из-за атаки хакеров

Власти города Новый Орлеан на юге США объявили чрезвычайное положение после серии кибератак на компьютерные сети мэрии города.

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Как сообщает Голос Америки, всем учреждениям города предписано выключить компьютеры от сети и отсоединить все устройства от WIFI, передает БизнесЦензор.

По словам мэра города, хакеры внедрили в сеть вирус и требуют выкуп за сохранность документов. Кто стоит за нападениями не сообщается.

На время чрезвычайного положения, город перейдет на бумажный документооборот.

В целом в этом году сообщают о почти тысяче подобных атак на федеральные и муниципальные учреждения США, больницы, школы, службу 911. Ущерб от таких нападений оценивается в $7 млрд.

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