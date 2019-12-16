Украине необходимо избежать концентрации земли в одних руках, – посол Франции

Об этом де Понсен сказал в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Если позволите, у меня сложилось впечатление, что на сегодня в Украине полемика несколько слишком концентрируется на вопросе, допускать ли иностранцев к приобретению земли, но в недостаточной степени фокусируется на вопросе – самом важном, на мой взгляд – как избежать чрезмерной концентрации земель в одних руках. Ведь если в конце концов будет принята модель с недостаточной степенью регуляции, это сыграет в пользу определенных мощных актеров, которые почти бесконечно смогут наращивать свое владение земельными активами", – сказал посол.

В то же время он предостерег, что результатом этого процесса будет дальнейшее постепенное опустение сельской местности и перетекание имеющихся там богатств к крупным собственникам.

"Нет какой-то готовой модели: в любом случае речь будет идти о суверенном решении Украины, которое она примет в этом вопросе", – подчеркнул де Понсен.

Глава диппредставительства привел в качестве примера модель земельного рынка во Франции, которая обеспечивает свободную продажу и приобретение земли, но одновременно выполняет функцию регулирования земельного рынка.