В будущем возможны поездки в ЕС без загранпаспорта, – глава Госмиграции

Об этом в интервью Европейской правде заявил руководитель Государственной миграционной службы Максим Соколюк, передает БизнесЦензор.

"Сейчас можно так ездить в Грузию, в Турцию, и эта возможность пользуется популярностью, особенно среди детей и молодежи до 20 лет. Ждем подобного режима с Молдовой – есть принципиальная договоренность. Беларусь отложила свой проект перехода на ID-карты; когда они введут, будем вести переговоры с ними. И я очень надеюсь, что такая система заработает с шенгенской зоной", – сказал Соколюк.

Сейчас поездки по ID-картам в Европу невозможны, ибо европейцы "ставят штампы в паспорт и их считают", объяснил Соколюк.

"Но скоро у них должен заработать Entry-Exit System, которая переведет учет пересечений границы в электронный вид. То когда они ее построят, когда они будут ей доверять, и шенгенские страны убедятся, что видят все пересечения границы, – будем договариваться и с ними. Потому что наши ID-карты уже готовы для использования для поездок по безвизу и к Шенгену", – добавил чиновник.