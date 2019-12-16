Россия возобновит действие пошлины на экспорт автогаза

Согласно сообщению российского Минфина, пошлина на чистые фракции составит $2,2 за тонну, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.

В соответствии с формулой расчета, при цене автогаза ниже $490 за тонну ставка пошлины опускается до 0%. Последний раз экспортеры СУГ платили пошлину в 2018 году, в течение 2019 года она оставалась нулевой.

По данным издания, средняя котировка СУГ на белорусско-польской границе за период мониторинга 16 ноября - 14 декабря составила около $495 за тонну.

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Под действие пошлин, кроме СПБТ и пропановой фракции, подпадают этан, бутан и изобутан. Ставка пошлины на данную продукцию считается в процентном соотношении от пошлины на СУГ, которое меняется в зависимости от года начисления. Так, в 2019 году – это 50% от пошлины на сжиженные газы, в 2020 году – уже 60%.

По подсчетам "Консалтинговой группы А-95", за 11 месяцев 2019 года в Украину из России напрямую импортировано 600,9 тыс. тонн СУГ, что на 35% превышает объем 2018 года (446 тыс. тонн). Доля прямых поставок СУГ из РФ с балансе рынка за этот период составила 34% против 28% за аналогичный период 2018 года.