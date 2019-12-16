Wizz Air начнет летать из Европы в Армению

Согласно данным системы бронирования перевозчика, полеты будут выполняться в столицу страны Ереван из аэропортов Вильнюса и Вены, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание avianews.com.

На обеих линиях Wizz Air будет летать два раза в неделю.

Первым, 20 марта 2020 года, заработает маршрут в столицу Австрии. Днем позже, 21 марта 2020 года, стартуют рейсы из Вильнюса.

Минимальная цена авиабилетов на оба маршрута начинается от 50 евро в одну сторону по тарифу Basic, который включает провоз только маленькой ручной клади.

Как сообщалось, ранее авиакомпания Ryanair анонсировала начало выполнения рейсов в Армению с января 2020 года.