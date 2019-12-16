Госгеокадарстр лишат права распоряжаться землей, – Милованов

Об этом сообщил министр развития экономики Тимофей Милованов в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Системно побороть коррупцию в кадастре можно только через уничтожение источника коррупции – право распоряжаться землей. Это право будет передано местным властям. Соответствующий законопроект в работе. Таким образом, кадастр превратится просто в реестр, а не распорядительный орган", – написал Милованов.

Милованов сообщил, что уже назначен новый руководитель центрального офиса через прозрачный конкурс. Также отстранены все руководители и заместители региональных управлений, при этом Милованов отметил, что в определенных регионах это решение саботируется

Министр также сообщил о запуске аудита-проверки центрального и всех региональных управлений, а также призвал подаваться на кокурс по отбору руководителей региональных отделений.

"Мы ищем людей, которые готовы бороться с коррупцией и создавать современный и прозрачный орган власти", – подчеркнул Милованов.

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Как сообщалось, Кабинет министров 27 ноября назначил председателем Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Дениса Башлыка.

Кабмин также поручил новому главе Геокадастра отстранить всех руководителей и заместителей руководителей региональных отделений, а Министерству экономики – в месячный срок провести комплексную проверку нарушений законодательства по управления землей за период 2018-2019 годов.

С 2017 года и до последнего времени Денис Башлык занимал должность директора Департамента международного сотрудничества и рынка земель Госгеокадастра, до этого работал в том же департаменте Госгеокадастра главным специалистом.