Агентство по предотвращению коррупции возглавит прокурор Генпрокуратуры

На финальном заседании комиссии кандидатуру Новикова единогласно поддержали все шесть членов конкурсной комиссии, передает БизнесЦензор со ссылкой на Радио Свобода.

"Мы можем сейчас открыть вам результаты нашего решения и назвать имя кандидата, которого поддержала комиссия – это кандидат Новиков. Комиссия оценила его как кандидата, который лучше всего соответствует критериям, прописанным в законе Украины о предотвращении коррупции. Господин Новиков имеет надлежащий опыт, его стратегическое видение, результаты тестирования, ответы во время собеседования и остальные поданные документы смогли убедить комиссию в том, что он лучшее лицо, которое может внедрить реформы, восстановить доверие и прозрачность в работе НАПК", – заявил бывший эксперт совета Европы по борьбе с коррупцией Тильман Хоппе.

Теперь решение комиссии должно быть передано в Кабмин на утверждение.

Александр Новиков является прокурором Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности Генеральной прокуратуры. В 2015 году он был претендентом на пост главы/первого заместителя руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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31 октября Кабинет министров утвердил состав конкурсной комиссии по избранию нового председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Сопредседателями конкурсной комиссии стали Тильман Хоппе – от международных представителей и Екатерина Рыженко от украинской стороны.

Согласно закону о перезагрузке НАПК, новоизбранный глава агентства должен начать работу до нового года.

20 октября Кабинет министров назначил Наталью Новак временно исполняющей обязанности председателя НАПК.