Глава Сумщины решила ликвидировать заказчика ремонтов дорог в области

Соответствующие данные о прекращении деятельности предприятия, которое было заказчиком ремонтов местных дорог, уже внесены в единый государственный реестр юрлиц, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Как отмечает издание, в распоряжении Купрейчик не определено, какая структура является правопреемником "Дорог Сумщины". Таким образом, неизвестно, кто сможет от имени государства предъявлять претензии исполнителям ремонтов дорог, которые заказывало ликвидированное госпредприятие.

Например, по договору между ГП "Дороги Сумщины" и ООО "Торговый дом "Династия", заключенном в августе 2019 года, частная фирма должна в течение 10 лет после ремонта дороги Воронеж-Клишки стоимостью 5,92 млн грн отвечать за дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока.

В целом же "Дороги Сумщины" в 2019 году заключили 40 договоров на текущий средний ремонт дорог местного значения на общую сумму 1,64 млрд грн.

ГП "Дороги Сумщины" было создано в 2018 году в рамках курса на децентрализацию Украины. Тогда "Укравтодор" передал дороги местного значения на баланс облгосадминистраций. В свою очередь ряд ОГА создали собственные госпредприятия для ремонта и содержания этих дорог.

Читайте также: Криклий анонсировал кредиты ЕБРР на ремонт местных дорог уже в 2020 году

В 2019 году исполняющим обязанности председателя Сумской ОГА была назначена Ирина Купрейчик, ранее работавшая заместителем губернатора. Она приняла решение ликвидировать "Дороги Сумщины" "с целью обеспечения использования бюджетных средств". В распоряжении указано, что правопреемником имущества ликвидируемого ГП будет управление инфраструктуры ОГА. Однако кто будет правопреемником самого ГП – неизвестно.

Также в распоряжении указано о предстоящем увольнении директора ГП Сергея Бесараба в связи с ликвидацией.