SkyUp запустит три новы международных маршрута из Харькова

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

С 29 марта 2020 года авиакомпания начнет летать два раза в неделю из Харькова в Тель-Авив по четвергам и воскресеньям. В систему перелеты заведены до 24 октября 2020 года.

Минимальная цена авиабилетов Харьков-Тель-Авив начинается от 2 430 грн по безбагажному тарифу в одну сторону. В стоимость включена перевозка ручной клади с весом до 7 кг и габаритами до 55х40х20 см.

29 мая 2020 года SkyUp откроет рейсы Харьков-Батуми, которые будут выполняться по вторникам и пятницам до 2 октября 2020 года. Минимальная цена авиабилетов составляет 1 910 грн в одну сторону по безбагажному тарифу.

Полеты Харьков-Бургас авиакомпания начнет выполнять со 2 июня 2020 года по вторникам. Рейсы внесены в систему бронирования до 8 сентября 2020 года. Минимальная цена авиабилетов - от 1 600 грн в одну сторону.

Также SkyUp намерен продлить на летнее расписание 2020 года выполнение рейсов Харьков-Тбилиси, которые были запущены 29 октября вместо рейсов Харьков-Кутаиси.