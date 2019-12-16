Запасы угля на складах ТЭС превысили прошлогодние в 1,8 раза

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики и защиты окружающей среды, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По расчетам агентства, запасы угля антрацитовой группы на складах ТЭС составляют 678,8 тыс. тонн, что на 0,03% (на 0,2 тыс. тонн) меньше, чем неделю назад, но в 3,4 раза (на 480,5 тыс. тонн) больше чем годом ранее.

Запасы газового угля на складах ТЭС составляют 1,84 млн тонн, что на 4,6% (на 80,4 тыс. тонн) больше запасов на 9 декабря 2019 года, а также на 56,5% (на 663,1 тыс. тонн) больше чем год назад.

Кроме того, запасы угля (антрацитового и газового) на складах теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) за неделю увеличились на 5,1% (на 11,9 тыс. тонн) – до 244,9 тыс. тонн, что ниже прошлогодних на 2,4% (на 6,1 тыс. тонн).

Напомним, потребление энергетических марок углей ТЭС и ТЭЦ страны в 2018 году увеличилось на 5,7% (на 1,41 млн тонн) по сравнению с 2017 годом – до 26,22 млн тонн.