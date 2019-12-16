"Нафтогаз" отрицает наличие любых договоренностей с "Газпромом" о продолжении транзита

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины", передает БизнесЦензор.

"Между сторонами продолжаются переговоры как на экспертном уровне, так и в трехстороннем формате с участием представителей Еврокомиссии. О любых достигнутых договоренностязх компания сообщит через официальные источники", – подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, по итогам переговоров в Вене 13 декабря исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что они не привели к конкретным результатам, но будут продолжены.

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Ранее президент Владимир Зеленский по итогам встречи заявил, что вопросу продолжения транзита газа через Украину было уделено большое внимание на двусторонней встрече президента Украины с Владимиром Путиным.

Зеленский заявил, что по итогам встречи вопрос о выплате "Газпромом" в соответствии с решением Стокгольмского арбитража компенсации в $3 млрд (с учетом накопившихся с момента вынесения решения процентов) удалось "в принципе" снять.

"Мне кажется, мы в принципе сняли вопрос относительно $3 млрд, которые мы выиграли. Мы готовы взять газом. Это компромисс, на который мы готовы идти", – заявил Зеленский.

Зеленский также высказал надежду, что Киев и Москва смогут договориться о новом долгосрочном контракте на транзит газа до конца года.

В то же время Кремль отрицает наличие договоренностей по газу после встречи Зеленского с Путиным.

В свою очередь исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил, что на переговорах по газу между Украиной и Россией не были достигнуты договоренности, и переговоры будут продолжаться.

Напомним, на минувшей неделе руководители НАК "Нафтогаз Украины", "Газпрома" и "Оператора ГТС Украины" провели газовые переговоры в Вене. Как сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, они касались путей выполнения решения Стокгольмского арбитража, по которому долг "Газпрома" составляет около $3 млрд.

Витренко отказался комментировать позицию "Газпрома", однако намекнул, что речь идет об отказе от всех претензий украинской стороны в арбитражах в обмен на скидку на газ.