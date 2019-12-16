Opel возобновил продажи автомобилей в России после четырех лет перерыва

Как сообщила компания, кроссоверы Opel Grandland X и микроавтобусы Zafira Life уже доступны для заказа у дилеров Opel, грузовые фургоны Opel Vivaro поступят в продажу в первой половине 2020 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Бренд Opel уходил из России в 2015 году по решению его прежней материнской компании – General Motors.

PSA Group купила у GM бренды Opel и Vauxhall в 2017 году. Grandland X импортируется из Германии, Zafira Life и Vivaro будут выпускаться на заводе PSA в Калуге. Автомобили будут продаваться у 11 дилеров в 8 городах, в следующем году их число планируется удвоить.

PSA владеет 70% автозавода в Калуге общей мощностью 125 тыс. автомобилей в год, остальные 30% – у Mitsubishi. В 2018 году завод выпустил 38,1 тыс. автомобилей Peugeot, Citroen и Mitsubishi.