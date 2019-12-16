Оплата за газ онлайн в Запорожской области выросла более чем вдвое

Об этом со ссылкой на пресс-службу компании "Запорожгаз Сбыт" сообщает БизнесЦензор.

"Для пользователей "личного кабинета" на сайте 104.ua пока доступны платежные платформы iPay.ua, Portmone.com, MasterPass и EasyPay.ua. Кроме того, оплатить газ можно через Приват24, Ощад24, iBox и Pay.vn.ua", - сообщает компания.

Чаще всего потребители газа Запорожской области пользуются платежной платформой Portmone.com. В текущем году с ее помощью осуществлено почти 30,5 тыс. платежных операций.

"Оплатить газ с помощью онлайн сервисов можно не выходя из своего дома или офиса, без очередей. В онлайн-расчетах комиссия минимальная, а иногда можно заплатить и без нее. Осуществить оплаты можно непосредственно в нашем Личном кабинете" - говорит директор ООО "Запорожгаз Сбыт" Владислав Витютин.

На начало ноября "личным кабинетом" на сайте 104.ua пользуются более 150 тыс. потребителей газа Запорожской области. В "Личном кабинете" потребители могут узнать цену газа, состояние своего лицевого счета, сумму к оплате, передать показания счетчика, загрузить и распечатать счет, оплатить газ. Также можно воспользоваться паблик аккаунтом 7104.ua в Viber, а также мобильным приложением 104Mobile для смартфонов и 104MobileLight для iPhone.