Крупные сети АЗС продолжили снижать цены на бензин и дизтопливо

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, в сети Shell бензины 16 декабря подешевели на 40 копеек – до 27,2 грн за литр А-92 и 28,8 грн за литр А-95, дизтопливо – на 20 копеек, до 28,06 грн за литр.

На 10-30 копеек за литр бензины подешевели на станциях AMIC.

Glusco опустила ценники на все виды топлива на 20 коп.: бензин А-92 – 27,25 грн/л, А-95 – 28,25 грн/л, дизтопливо – 27,25 грн/л.

Также на 10-50 коп./л топливо подешевело на станциях "Нефтек" и "Катрал".

Средние цены по Украине 16 декабря опустились на 2-4 коп./л: А-92 до 27,39 грн/л, А-95 — 28,40 грн/л, дизтопливо — 27,85 грн/л.

Как сообщалось, розничные сети начали снижать цены на топливо 5 декабря. Крупнейшая сеть группы "Приват" на снижение цен не отреагировала.

Ранее Антимонопольный комитетутвердил рекомендации операторам крупнейших сетей АЗС скорректировать розничные цены на бензин и дизтопливо с учетом снижения оптовых цен и укрепления курса гривни.

В частности, комитет при анализе рынков торговли бензином и дизельным топливом в июне-ноябре установил, что средние цены крупнооптовых партий бензина А-95 и дизтоплива снизились почти на 20%, а курс доллара США к гривне снизился почти 12%.

В то же время средние розничные цены на бензины А-95 и дизельное топливо снизились только на 5-5,6%.