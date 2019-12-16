В "Укрбуде" заявили, что корпорацию не ликвидируют

Об этом со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ сообщает БизнесЦензор.

Проблемы в "Укрбуд", по его словам, возникли из-за скандала вокруг Шулявского путепровода, который ударил по репутации корпорации, стратегических просчетов руководства и негативной динамике рынка, в частности, падению курса доллара.

По словам Майбороды, деньги инвесторов сохранены и будут в полном объеме переданы "Киегорстрою", который согласился достроить 26 ЖК корпорации.

По словам президента "Киевгорстроя" Игоря Кушнира, из 1,5 млн кв метров жилья, 800 млн кв уже куплены. Двойных перепродаж среди них выявлено не было.

Как сообщалось, инвесторы жилых комплексов корпорации "Укрбуд" 5 декабря обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом повлиять на ситуацию с прекращением строительства их домов. В связи с этим около тысячи человек провели в четверг акцию под зданием Офиса президента Украины.

Корпорация "Укрбуд" прекратила работу на своих объектах из-за корпоративного конфликта и нехватки средств, под угрозой оказались около 13 тысяч инвесторов в строительство.

Президент Владимир Зеленский заявил, что холдинговая компания "Киевгорстрой" достроит незавершенные объекты компании "Укрбуд".

ЧАО "Холдинговая компания "Киевгорстрой" подтвердила намерения завершить строительство всех объектов "Укрбуда".