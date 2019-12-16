Рада на этой неделе может рассмотреть легализацию азартных игр

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"У нас в комитете рассматривается восемь законопроектов – основной правительственный и альтернативные. Наконец мы получили от подкомитета по вопросам игрального бизнеса информацию о том, что законопроект готов. Завтра мы выносим его на комитет, у меня есть надежда, что мы сможем его рекомендовать Верховной Раде", - сказал Гетманцев в ходе согласовательного совещания в понедельник.

Он уточнил, что рассмотрение законопроекта 2285 и альтернативных в первом чтении запланировано на январь 2020 года.

"Я предлагаю, чтобы, если законопроект пройдет комитет, поставить его на эту неделю, чтобы мы свои предвыборные обещания по такому важному делу начали выполнять", – сказал Гетманцев.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины зарегистрировал в парламенте проект закона 2285 о регулировании деятельности в сфере организации о проведения азартных игр. Документ предлагает ограничить количество лицензий для игорных учреждений, устанавливает требование о размещении залов с игровыми автоматами исключительно на территории 3-5-звездочных отелей, казино – на территории пятизвездочных.

Помимо этого законопроект предлагает установить обязательную верификацию игроков при приеме ставок и регистрацию выигрышей в системе онлайн-мониторинга, которую должна администрировать налоговая служба.